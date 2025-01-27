Радник мера Маріуполя поділився думками щодо того, чому не варто вірити переказам

Про Буданова та чи все так погано?

Перше. Це — вільний переказ зі слів не Буданова, а того, хто чув Буданова і тепер, через певний час, переказує своє розуміння слів Буданова. Тобто, жодної прямої мови. Пряма класична ситуація з анекдоту:

"Гі*но ваш Бетховен! А ти чув? Ні, мені, Микола наспів!"

Друге. Навіть, якщо слова Кирила Буданова передано дослівно, то ми не знаємо контексту. А він має бути. Без контексту це нічого. Нічого, що каже про нічого.

Третє. А хто взагалі вам сказав, що ризики запуску процесів, що можуть зруйнувати нашу державність всі минули? Питання в іншому — що це за ризики та наскільки вони реальні. От, наприклад, удар тактичною ядерною зброєю росією по нам може вплинути на такі процеси? Безумовно. Але, наскільки він реальний на зараз? Мінімально. А наскільки він реальний за півроку? Ніхто не знає. Тому, ну це ж очевидні речі мають бути.

Ну й наприкінці вже з особистого Не зі слів чи переказів. Буданов відповідає на питання завжди, але якщо взяти одну фразу з відповіді або без контексту бесіди — то можна зробити будь-яку лякалку чи заспокійливе. Залежно від мети. Тому, його треба слухати цілком, бо його думки дуже цікаві та не ріжуться на шматки фраз для цитування. Ніколи.

А щодо ризиків. Він озвучує їх набагато більше, за перемовини. Але знов повертаємось до попереднього пункту.

Тому, чесно, той хто навів цю цитату точно хотів досягнути результату, якого досяг. І це не попередити нас. Геть.

Висновок. Видихайте та працюйте на перемогу. І буде нам щастя.

Джерело — допис Петра Андрющенка у Телеграм.