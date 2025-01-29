Військовий закликав СБУ перевірити втікача та ексглаву ГТС Макогона через публікацію закритих даних про стан газової інфрастуктури

Йдеться про сховища, які нещодавно атакувала РФ

Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов закликав Службу безпеки України перевірити дії колишнього керівника "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, який нині переховується від слідства в Канаді.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"В голові не вкладається. Чиновник, який втік з України до Канади, сидить у Ванкувері та публікує закриту законом інформацію про роботу ГТС та підземних газових сховищ. Тих самих, по яких нещодавно була атака. І куди дивляться наші служби?", — пише Сазонов.

Як зазначив Сазонов, Макогон, перебуваючи у Ванкувері, оприлюднив закриту інформацію про стан та режими роботи української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Саме ці сховища стали обʼєктом останньої російської атаки.

За його словами, такі дані можуть становити загрозу національній безпеці, зважаючи на нещодавні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України

"Дезертир у прямому сенсі слова. І от зараз ця людина перебуває у Ванкувері за 9000 км від України і розкриває технічні характеристики українських газових сховищ. Як таке взагалі можливо?! Я вже мовчу про причини, через які цей чиновник утік з України, та кримінальні справи", — наголосив Сазонов.