Военный призвал СБУ проверить беглеца и экс-главу ГТС Макогона из-за публикации закрытых данных о состоянии газовой инфраструктуры

Речь о хранилищах, который недавно атаковала РФ

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов призвал Службу безопасности Украины проверить действия бывшего руководителя "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, ныне скрывающегося от следствия в Канаде.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В голове не укладывается. Сбежавший из Украины в Канаду чиновник сидит в Ванкувере и публикует закрытую законом информацию о работе ГТС и подземных газовых хранилищ. Те самые, по которым недавно была атака. И куда смотрят наши службы?", — пишет Сазонов.

Как отметил Сазонов, Макогон, находясь в Ванкувере, обнародовал закрытую информацию о состоянии и режимах работы украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Именно эти хранилища стали объектом последней российской атаки.

По его словам, такие данные могут представлять угрозу национальной безопасности, учитывая недавние атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Дезертир в прямом смысле слова. И вот сейчас этот человек находится в Ванкувере в 9000 км от Украины и раскрывает технические характеристики украинских газовых хранилищ. Как такое вообще возможно?! Я уже молчу о причинах, по которым этот чиновник сбежал из Украины, и уголовные дела", — подчеркнул Сазонов.