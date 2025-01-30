Найбільше тиску на Покровському напрямку. Що відбувається на фронті (карти боїв)

Захисники вразили десять районів зосередження особового складу і техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об'єкти російських загарбників

В Україні триває 1072-й день війни з Росією. Ворог нині продовжує активно штурмувати на Покровському напрямку. Протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Там показали карту бойових дій та розповіли про ситуацію на фронті.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 35 керованих бомб, також здійснив 426 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, із яких 12 — з РСЗВ.

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