Casino.ua та EGT Digital оголосили про співпрацю на українському ринку

Онлайн-казино Casino.ua уклало угоду з постачальником iGaming-рішень EGT Digital. Співпраця передбачає інтеграцію нових рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, EGT Digital спеціалізується на розробці ігрового софту та має у портфоліо близько 100 найменувань. За словами керівника відділу продажів компанії Цветоміри Друмєвої, угода сприятиме розширенню присутності EGT Digital на українському ринку.

У Casino.ua зазначають, що співпраця з міжнародним розробником відповідає їхньому плану розвитку.

"Інновації та якість, які пропонує EGT Digital, повністю відповідають нашій місії", — наголосив директор компанії Олександр Бабенко.