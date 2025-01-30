Casino.ua и EGT Digital объявили о сотрудничестве на украинском рынке

Онлайн-казино Casino.ua заключило соглашение с поставщиком iGaming-решений EGT Digital. Сотрудничество предполагает интеграцию новых решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, EGT Digital специализируется на разработке игрового софта и имеет в портфолио около 100 наименований. По словам руководителя отдела продаж компании Цветомеры Друмевой, соглашение будет способствовать расширению присутствия EGT Digital на украинском рынке.

В Casino.ua отмечают, что сотрудничество с международным разработчиком отвечает их плану развития.

"Инновации и качество, которые предлагает EGT Digital, полностью соответствуют нашей миссии", — подчеркнул директор компании Александр Бабенко.