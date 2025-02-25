Роздуті вилиці та інший виріз очей: який вигляд має Жанна Агузарова після пластики

Співачка змінилась до невпізнанності

Жанна Агузарова — відома російська виконавиця, яка була вокалісткою гурту "Браво". Суперхітом колективу став трек "Жёлтые ботинки". Згодом співачка почала сольну кар'єру. А от в останні роки артистка зробила кілька пластичних операцій.

Агузарова стала відомою завдяки участі в гурті "Браво". Поштовхом до просування кар'єри було представлення колективу Аллою Пугачовою у проєкті "Музичний ринг". Згодом гурт виступив на "Рок-панорамі-86" і почав гастролювати країнами СРСР. Зокрема, Агузарова виконувала трек "Верю я" на підтримку жертв Чорнобиля.

Жанна Агузарова в молодості, фото з мережі

Найуспішнішими треками "Браво" стали "Жёлтые ботинки", "Чудесная страна", "Старый отель", "Будь со мной". Наприкінці 80-х Жанна вирішила розпочати сольну кар'єру. Певний час Агузарова мешкала у США, де виступала у ресторані для емігрантів "Національ". Проте вона часто імпровізувала, що не подобалось керівництву. Також у Америці співачка підпрацьовувала водієм у Міжнародному центрі відомих людей та діджеєм.

Відомою піснею у виконанні Агузарової стала "Жёлтые ботинки", фото з мережі

Жанна Агузарова - "Жёлтые ботинки"

У 1996 році артистка повернулась у Росію. Вона з'являлась у передвиборчій акції Бориса Єльцина "Голосуй чи програєш". Згодом артистка знялась у телемюзиклі "Старі пісні про головне". Загалом виконавиця відрізнялась епатажною поведінкою на сцені. Вона часто імпровізувала, одягала дивні вбрання та робила сміливі зачіски. Також вона говорила, що має зв'язок з марсіанами.

Агузарова відрізнялась епатажними образами, фото з мережі

Так, наприкінці 90-х — на початку 2000-х Агузарова випустила ще кілька альбомів: "Марсианка", "Браво, Жанна!", The Best, Back 2 future, "Счастье придёт". З того часу співачка не створювала нових альбомів. Вона лише виходила на сцену зі старими, добре відомими аудиторії треками.

У 2020 році шанувальники звернули увагу на зовнішність артистки. Вони помітили, що у співачки змінився розріз очей, збільшились губи, а також стали помітними вилиці. Очевидно, Агузарова наважилась на пластичні операції, щоб підтримувати молодий вигляд. Водночас її зовнішність суттєво змінилась, і артистка припинила бути схожою на себе.

Агузарова робила пластику, фото з мережі

Агузарова сильно змінилась, фото з мережі

Агузарова зараз, фото з мережі

Зараз Агузарова продовжує з'являтися на сцені. У 2024 році вона прийшла на церемонію музичної премії "МУЗ ТВ", де виграла у номінації "Легенда поза часом". Утім, її виступ вирізали з ефіру. Також виконавиця представляла уривок нової пісні у підземному переході. А от про війну артистка мовчить. З моменту повномасштабного вторгнення вона не робила заяв про війну Росії проти України.

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