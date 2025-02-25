Замість США? ЄС пропонує Україні "безпрограшну" угоду щодо корисних копалин

Україна може забезпечити Європу майже всіма необхідними корисними копалинами

Європейський Союз запропонував Україні власну угоду щодо корисних копалин. І сталось це в той час, коли США на чолі з президентом Дональдом Трампом активно намагаються укласти власну домовленість щодо українських природних ресурсів.

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне під час візиту до Києва представив конкурентну пропозицію українським посадовцям. За його словами, Україна здатна забезпечити 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа. Про це пише Politico.

"Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною", — каже Сежурне.

Тим часом Дональд Трамп посилює тиск на Україну щодо підписання угоди про корисні копалини. Адміністрація США вимагає 500 мільярдів доларів компенсації за підтримку Києва у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати запропоновані Вашингтоном угоди. Умови передбачали відмову України від корисних копалин, доходів від нафти, газу, портів та іншої інфраструктури на суму 500 мільярдів доларів.

"Я не підпишу те, що доведеться віддавати 10 поколінням українців", – заявив Зеленський на пресконференції.

Втім, як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна та США досягли прогресу в переговорах щодо корисних копалин. Угода має бути підписана протягом тижня.