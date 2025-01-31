Світло із 1 лютого здорожчає: зверніть увагу на нові розцінки

Читайте в матеріалі "Телеграфу", що очікувати від цін

З 1 лютого 2025 року зміниться тариф на електроенергію для тих, у кого відсутнє газове забезпечення (натомість є електроопалювальні установки) та де відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання. Названо суму, яку доведеться платити українцям.

Про це повідомляє "Телеграф". Журналісти пояснили, які зміни в оплаті комунальних послуг будуть у лютому 2025 року.

З 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року для людей, які мають квартири/будинки із електроопаленням, діють наступні тарифи:

за споживання до 2000 кВт∙год на місяць – 2,64 грн/кВт∙год на весь обсяг електроенергії;

за споживання понад 2000 кВт∙год на місяць – 4,32 грн/кВт∙год на весь обсяг спожитої електроенергії.

Окрім цього, також із початку 2025 року певні категорії громадян можуть отримувати електроенергію за зниженими тарифами аж до завершення опалювального сезону. "Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням. Уряд вніс зміни в постанову, і мешканці таких будинків мають змогу сплачувати за електроенергію 2 грн 64 коп. за кіловат до кінця квітня поточного року", — зазначив нардеп Сергій Нагорняк.

Але в Україні залишаються в силі тарифні коефіцієнти для власників двозонних та тризонних лічильників електроенергії. Вночі, з 23:00 до 07:00, коли навантаження на енергосистему найменше, вартість тарифу менша від основного на 50%, тому користувачі платять лише 2,16 грн/кВт∙год

Раніше "Телеграф" писав, що світові ціни на кавові зерна продовжують зростати.