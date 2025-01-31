Свет с 1 февраля подорожает: обратите внимание на новые расценки

Читайте в материале "Телеграфа", что ждать от цен

С 1 февраля 2025 года изменится тариф на электроэнергию для тех, у кого отсутствует газовое обеспечение (вместо этого есть электроотопительные установки) и где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения. Названа сумма, которую придется платить украинцам.

Об этом сообщает "Телеграф". Журналисты объяснили, какие изменения в оплате коммунальных услуг будут в феврале 2025 года.

С 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года для людей, имеющих квартиры/дома с электроотоплением, действуют следующие тарифы:

за потребление до 2000 кВт∙ч в месяц – 2,64 грн/кВт∙ч на весь объем электроэнергии;

за потребление свыше 2000 кВт·ч в месяц – 4,32 грн/кВт·ч на весь объем потребленной электроэнергии.

Кроме того, также с начала 2025 года определенные категории граждан могут получать электроэнергию по сниженным тарифам вплоть до завершения отопительного сезона. "Это совладельцы крупных многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением. Правительство внесло изменения в постановление, и жильцы таких домов могут платить за электроэнергию 2 грн 64 коп. за киловатт до конца апреля текущего года", – отметил нардеп Сергей Нагорняк.

Но в Украине остаются в силе тарифные коэффициенты для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков электроэнергии. Ночью, с 23:00 до 07:00, когда нагрузка на энергосистему меньше, стоимость тарифа меньше основного на 50%, поэтому пользователи платят только 2,16 грн/кВт∙ч

Ранее "Телеграф" писал, что мировые цены на кофейные зерна продолжают расти.