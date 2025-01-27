Найвищий пам’ятник на сільському кладовищі, але без фото: як виглядає могила першого олігарха незалежної України Щербаня

Його разом із дружиною розстріляли у донецькому аеропорту

Євген Щербань — відомий український політик та бізнесмен, якого називали першим олігархом незалежної України. Він разом із дружиною був убитий найманцями в аеропорту Донецька у 1996 році, а поховали їх разом на сільському кладовищі.

"Телеграф" розповість, де знаходиться могила першого українського олігарха Євгена Щербаня та його дружини, і як виглядає пам’ятник.

Євген Щербань та його дружина Надія — що про них відомо

Євген Щербань — відомий український бізнесмен та політик, був депутатом Верховної Ради другого скликання. Він народився 18 січня 1946 року у Костянтинівці на Харківщині. Проте свою бізнес імперію збудував на Донеччині, закінчивши Донецький політехнічний інститут.

Свого часу Євген Щербань працював інженером на шахті. А після здобуття Україною незалежності почав активно будувати бізнес. Його називали першим українським олігархом та найбагатшою людиною у 90-х. Тоді він організував кооператив "Прогрес", потім заснував корпорацію "АТОН". З його ім’ям пов’язували такі фірми як АМЕСТ, Фінансист, СП Гефест, яка володіла мережею АЗС у Донецькій області та інші.

Відомо, що Євген Щербань був одружений з Надією Нікітіною, яка народила йому двох синів — Руслана та Євгена. Також є інформація про те, що дружина також була зайнята у бізнесах свого чоловіка.

Вбивство Щербаня та його дружини у 1996 році

Вбивство Євгена Щербаня та його дружини стало гучною подією кінця 90-х, яка довго обговорювалася громадськістю. Це сталося 3 листопада 1996 року, коли бізнесмен із дружиною прилетіли приватним літаком із Москви до Донецька. Пару просто розстріляли одразу після виходу з літака. У цій стрілянині загинули також бортмеханік, авіатехнік та інспектор аеродромної митниці.

Слідство встановило, що вбивство Щербаня та його дружини скоїла група злочинців у складі Вадима Болотських (рус. Москвич), Геннадія Зангеліді (рус. Звір) та їхніх спільників. Відомо, що саме Болотських стріляв у бізнесмена та його дружину впритул, а Зангеліді влаштував хаотичну стрілянину, під час якої загинули решта жертв.

Проте слідство так і не знайшло замовників цього жорстокого злочину. Подейкували про можливу причетність до вбивства бізнесових та політичних конкурентів Євгена Щербаня, серед яких звучали прізвища Тимошенко, Януковича, Ахметова, Лазаренка та інших. Проте доказів не знайшлося.

Де похований Щербань та його дружина

Євген та Надія Щербань поховані у селі Червоне у Волноваському районі за 30 кілометрів від Донецька. Наразі це окупована територія, так звана "ДНР". Відео з цвинтаря опублікував на ютуб місцевий блогер, а в коментарях до відео місцеві жителі поділилися, що свого часу саме Щербань збудував у Червоному котеджне селище для своєї сім'ї, партнерів та друзів.

На сільському цвинтарі у Червоному могилу Євгена Щербаня та його дружини Надії видно здалеку. Це високий і великий пам’ятник, що складається з двох плит, які стоять поряд і своїми вирізами утворюють хрест. Внизу мармурова табличка з іменами Щербаня та його дружини, а з обох боків фігури ангелів. Примітно, що на цій могилі немає фотографій убитого олігарха та його дружини, лише табличка з іменами.

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