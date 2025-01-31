Забуте слово з потужною історією: що українською означає "пря"

Це слово несе в собі глибокий історичний та культурний зміст, починаючи від старослов'янських часів до творчості класиків української літератури

Українська мова багата на рідковживані слова, які часто залишаються поза увагою сучасних носіїв. Ці терміни можуть збагачувати мовлення, надаючи йому особливого колориту та глибини. Вони походять з різних історичних, культурних і регіональних контекстів, що робить їх унікальними.

Одне з таких – слово "пря", в українській мові має значення спір, змагання або боротьба. Це термін, що використовується для опису конфлікту чи суперечки, як у фізичному, так і в метафоричному сенсі.

Етимологія

Слово "пря" походить зі старослов'янської мови, де воно звучало як пьра, що означало "заперечення" або "суперечка". Це слово пов'язане з дієсловом прѣти, яке означає "заперечувати" або "сперечатися". Таким чином, корінь слова вказує на активну участь у конфлікті чи боротьбу.

Лексичне Значення

В українській мові "пря" використовується в контексті:

Спору: Наприклад, у поезії Тараса Шевченка: "Чи на прю позвали?".

Змагання: Вірші Лесі Українки, де йдеться про масову боротьбу: "Мільйони в бій, в останню прю".

Цей термін також може використовуватися в виразах на кшталт "стати на прю", що означає вступити в боротьбу або конфлікт.

Термін "пря" у контексті української літератури відображає не лише спір чи змагання, а й глибокий сенс боротьби за свободу та гідність. Творчість Тараса Шевченка і Лесі Українки є яскравими прикладами того.

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