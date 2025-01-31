З 1 лютого в Україні запроваджують нові ліміти на перекази між картками: кого це стосується

Обмеження стосуватимуться не всіх

З 1 лютого в Україні запроваджують нові ліміти, що стосуватимуться карткових переказів для ФОПів та фізосіб. Та стосуватимуться вони не всіх.

"Телеграф" зібрав усю інформацію про зміни з початку нового місця, які стосуватимуться всіх сфер життя українців. Детальніше читайте у матеріалі: "Ліміти переказів на картку, нові пільги і тарифи. Що зміниться з 1 лютого".

Обмеження на карткові перекази стосуватимуться лише тих українців, які не мають доходів, підтверджених документально. Вони діятимуть у більшості банків України. Меморандум підписали 44 банки та 2 платіжні системи ще на початку грудня минулого року. Зокрема, це Сенс Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен банк та інші.

Ще один суттєвий нюанс — обмеження стосуватимуться лише вихідних платежів, і лише за реквізитами IBAN. Банки створили три групи ризику, за якими класифікуватимуть таких клієнтів. Буде "високий", "середній" та "низький" рівень. Відповідно до рівня будуть і різні обмеження. Ті, хто буде класифікований як "високий" рівень ризику, буде мати ліміт у 50 тисяч. "Середній" та "низький" буде мати обмеження до 150 тисяч. З 1 червня 2025 року його знизять до 100 тисяч гривень.

Ліміти не стосуватимуться тих, хто має підтверджені доходи (наприклад, це зарплата), або волонтерів, які мають підтвердження своєї діяльності. Це положення регулюється постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період воєнного стану). Для операцій між 2 рахунками в одному банку ці обмеження також не застосовуватимуться.

Також раніше "Телеграф" писав, що інфляція в Україні стрімко зростає. Але в НБУ планують зарадити цьому.