С 1 февраля в Украине вводятся новые лимиты на переводы между карточками: кого это касается

Ограничения будут касаться не всех

С 1 февраля в Украине вводятся новые лимиты, касающиеся карточных переводов для ФЛП и физлиц. Но они будут касаться не всех.

Телеграф собрал всю информацию об изменениях с начала нового места, которые будут касаться всех сфер жизни украинцев. Подробнее читайте в материале: "Лимиты переводов на карту, новые льготы и тарифы. Что изменится с 1 февраля".

Ограничения на карточные переводы будут касаться только тех украинцев, у которых нет доходов, подтвержденных документально. Они будут действовать в большинстве банков Украины. Меморандум подписали 44 банка и 2 платежных системы еще в начале декабря прошлого года. В частности, это Сэнс Банк, Сбербанк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк и другие.

Еще один существенный нюанс — ограничения будут касаться только исходных платежей и только по реквизитам IBAN. Банки создали три группы риска, по которым будут классифицировать таких клиентов. Будет "высокий", "средний" и "низкий" уровень. Согласно уровню будут и разные ограничения. Те, кто будет классифицирован как "высокий" уровень риска, будет иметь предел в 50 тысяч. "Средний" и "низкий" будут иметь ограничения до 150 тысяч. С 1 июня 2025 года его снизят до 100 тысяч гривен.

Лимиты не будут касаться тех, кто имеет подтвержденные доходы (например, это зарплата) или волонтеров, имеющих подтверждение своей деятельности. Это положение регулируется постановлением НБУ № 18 от 24.02.2022 г. "О работе банковской системы в период военного положения). Для операций между 2 счетами в одном банке эти ограничения также не будут применяться.

Также ранее Телеграф писал, что инфляция в Украине стремительно растет. Но в НБУ планируют помочь этому.