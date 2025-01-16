До вас запитань немає, якщо ви не заробляєте стільки: кого торкнуться обмеження на карткові перекази

Це для "тих гравців реального сектору економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше"

За розрахунками Національного банку та за підтвердженням банків, обмеження карткових переказів торкнуться менш ніж 1% українців. До запровадження обмежень на карткові перекази в законі про фінансовий моніторинг йшлося, що громадяни мають підтвердити доходи, що перевищують 400 тисяч гривень

Про це в інтерв’ю "Ми – Україна" повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. За її словами, якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками і за підтвердженнями банків, обмеження, які встановлені, торкнуться менш ніж 1% громадян.

Рожкова зазначила, що банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження – це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період, вони не будуть мати до вас ніяких запитань,

Вона додала, що обмеження карткових переказів були спрямовані на "тих гравців реального сектору економіки, які намагаються заробити більше, а віддати менше".

Заступниця голови Нацбанку нагадала, що до запровадження обмежень на карткові перекази в законі про фінансовий моніторинг йшлося, що громадяни мають підтвердити доходи, що перевищують 400 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав пакет законопроєктів, який передбачає оподаткування податком на додану вартість усіх товарів, що купуються на закордонних маркетплейсах, незалежно від їхньої вартості. Водночас ввізне мито, як і раніше, планують стягувати лише з товарів, дорожчих за 150 євро. Від податків звільнять лише посилки вартістю до 45 євро, якщо їх надсилають фізичні особи без комерційної мети.