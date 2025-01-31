На роботі нагодують і нададуть житло. У Карпатах можна не тільки безкоштовно відпочити, а й заробити
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Обовʼязки та вимоги прості
В Україні пропонують безліч вакансій на різний смак, починаючи від роботи на гірськолижному курорті в Буковелі, закінчуючи пропозиціями для літніх людей з проживанням. Наразі є вакансія офіціанта на курорті Драгобрат у Закарпатській області.
Готельно-ресторанний комплекс пропонує гарні умови та заробітню плату. Про це йдеться на сайті з пошуку роботи.
В обовʼязки входить сервування столів, обслуговування клієнтів. А також прибирання столів.
Вимоги:
- комунікативність, акуратність;
- швидкість в роботі;
- привітність, готовність швидко допомогти клієнту.
Роботодавець пише, що проживанням та харчуванням забезпечують. Щодо заробітньої плати, то кандидатам пропонують від 22 000 тисяч гривень, а також чайові.
Раніше "Телеграф" писав, що в Івано-Франківську з'явилася цікава вакансія для людей пенсійного віку з привабливими умовами праці. Місцевий продуктовий магазин шукає продавців на неповний робочий день із заробітною платою до 20 тисяч гривень на місяць. А також розповідали, що Буковелі пропонують вакансію людям без досвіду. Оплата погодинна — від 18 тисяч у місяць.