На роботі нагодують і нададуть житло. У Карпатах можна не тільки безкоштовно відпочити, а й заробити

Обовʼязки та вимоги прості

В Україні пропонують безліч вакансій на різний смак, починаючи від роботи на гірськолижному курорті в Буковелі, закінчуючи пропозиціями для літніх людей з проживанням. Наразі є вакансія офіціанта на курорті Драгобрат у Закарпатській області.

Готельно-ресторанний комплекс пропонує гарні умови та заробітню плату. Про це йдеться на сайті з пошуку роботи.

В обовʼязки входить сервування столів, обслуговування клієнтів. А також прибирання столів.

Вимоги:

комунікативність, акуратність;

швидкість в роботі;

привітність, готовність швидко допомогти клієнту.

Роботодавець пише, що проживанням та харчуванням забезпечують. Щодо заробітньої плати, то кандидатам пропонують від 22 000 тисяч гривень, а також чайові.

Раніше "Телеграф" писав, що в Івано-Франківську з'явилася цікава вакансія для людей пенсійного віку з привабливими умовами праці. Місцевий продуктовий магазин шукає продавців на неповний робочий день із заробітною платою до 20 тисяч гривень на місяць. А також розповідали, що Буковелі пропонують вакансію людям без досвіду. Оплата погодинна — від 18 тисяч у місяць.