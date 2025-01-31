На работе накормят и предоставят жилье. В Карпатах можно не только бесплатно отдохнуть, но и заработать
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Обязанности и требования простые
В Украине предлагают множество вакансий на разный вкус, начиная от работы на горнолыжном курорте в Буковеле, заканчивая предложениями пожилых людей с проживанием. В настоящее время есть вакансия официанта на курорте Драгобрат в Закарпатской области.
Гостинично-ресторанный комплекс предлагает хорошие условия и заработную плату. Об этом говорится на сайте по поиску работы.
В обязанности входит сервировка столов, обслуживание клиентов. А также уборка столов.
Требования :
- коммуникативность, аккуратность;
- быстрота в работе;
- радушие, готовность быстро помочь клиенту.
Работодатель пишет, что проживанием и питанием обеспечивают. Что касается заработной платы, то кандидатам предлагают от 22 000 тысяч гривен, а также чаевые.
Ранее Телеграф писал, что в Ивано-Франковске появилась интересная вакансия для людей пенсионного возраста с привлекательными условиями труда. Местный продуктовый магазин ищет продавцов на неполный рабочий день с заработной платой до 20 тысяч гривен в месяц. А также рассказывали, что в Буковеле предлагают вакансию людям без опыта. Оплата почасовая – от 18 тысяч в месяц.