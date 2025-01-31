"Голлівуд відпочиває". Піхота та техніка ЗСУ тіснять росіян у Торецьку, відео
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Противник зазнав втрат і був змушений відійти
Сили оборони України, незважаючи на важку ситуацію на фронті, продовжують чинити опір російській армії. У Торецьку на Донеччині вони навіть зуміли вибити росіян з території підприємства.
Про це повідомила у Facebook 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Росіяни прорвалися на територію одного з підприємств Торецька. "Вибивати" їх звідти направили такі підрозділи:
- броньову групу у складі танкового екіпажу з-поміж танкового батальйону тієї ж бригади;
- екіпаж БМП M2 Bradley з-поміж 1-го мехбата тієї ж бригади;
- бійців спеціального підрозділу Національної поліції України "Корд" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.
У результаті російських окупантів витіснили з цієї території.
"До Вашої уваги кадри, на тлі яких продукція гігантів світової кіноіндустрії впевнено "відпочиває"", — йдеться в описі відеоролика.
Увага, кадри 18+!!!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські війська помітили у центрі населеного пункту Велика Новосілка. Аналітики проекту DeepState зазначали, що росіяни мають успіх у просуванні східними околицями, а також зайняли невелику частину центральних вулиць населеного пункту.