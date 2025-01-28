Росіяни просунулися на Донеччині: яка ситуація на фронті (карта)

Ситуація на фронті станом на 28 січня

Російські війська минулої доби просунулися в низці населених пунктів у Донецькій області. При цьому захоплення нових територій не зафіксовано.

Про це 28 січня повідомляє аналітичний проєкт DeepState. Там була опублікована оновлена карта бойових дій.

"Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов’янки та Новоандріївки", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що згідно з даними проєкту, на добу раніше також було зафіксовано просування біля населеного пункту Андріївка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські війська помітили у центрі населеного пункту Велика Новосілка. Аналітики проєкту DeepState зазначали, що росіяни мають успіх у просуванні східними околицями, а також зайняли невелику частину центральних вулиць населеного пункту.

Пізніше противник захопив село Времівка у Волноваському районі Донецької області. Крім того, армія Російської Федерації просунулась у населених пунктах Велика Новосілка, Торецьк, Котлине, а також поблизу Надіївки та Петропавлівки. Уточнено лінію фронту біля Слов’янки.

З початку 26 січня і до 22:00, на фронті сталося 153 бойові зіткнення. Росіяни мали поступ у Донецькій області.