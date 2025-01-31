"Голливуд отдыхает". Пехота и техника ВСУ теснят россиян в Торецке, видео

Противник понес потери и был вынужден отойти

Силы обороны Украины, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, продолжают оказывать сопротивление наступающей российской армии. В Торецке Донецкой области они даже сумели выбить россиян с территории предприятия.

Об этом сообщила в Facebook 100-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Россияне прорвались на территорию одного из предприятий Торецка. "Выбивать" их оттуда направили следующие подразделения:

броневую группу в составе танкового экипажа из числа танкового батальона той же бригады;

экипаж БМП M2 Bradley из числа 1-го мехбата той же бригады;

бойцов специального подразделения Национальной полиции Украины "Корд" при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

В результате российских оккупантов вытеснили с данной территории.

"Вашему вниманию кадры, на фоне которых продукция гигантов мировой киноиндустрии уверенно "отдыхает"", — говорится в описании к видеоролику.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские войска заметили в центре населенного пункта Великая Новоселка. Аналитики проекта DeepState отмечали, что россияне имеют успех в продвижении по восточным окрестностям, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта.