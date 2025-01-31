ЗСУ мають успіхи на Покровському напрямку, але ворог також просунувся. Що відбувається на фронті (карта боїв)

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 670 осіб

Йде 1073-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за минулу добу, 30 січня на фронті сталося 150 бойових зіткнень. Сили оборони відновили позиції на одній з ділянок фронту у Донецькій області, проте ворог також має просування.

За даними порталу DeepState, українські захисники відновили позиції біля Удачного на Покровському напрямку. Російська армія окупувала Новоандріївку та просунулася в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченка.

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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники протягом доби відбили 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 11 атак. Основні зусилля вони концентрували в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників. Бої йшли в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих спроб просунутись вперед. Росіяни атакували поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила 13 атак. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

Як повідомляв "Телеграф", українські ударні безпілотники вночі 31 січня, ймовірно, атакували не тільки Ростовську та Нижегородську області, але й нафтобази та нафтопереробний завод у Волгоградській області. Численні вибухи було чутно як у регіоні, так і безпосередньо у Волгограді.