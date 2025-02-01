Трамп проігнорував питання про те, хто саме з його адміністрації контактував з російським режимом

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація нібито вже провела "дуже серйозні дискусії" з російською стороною щодо війни в Україні. Тому сам Трамп та мешканець Кремля Володимир Путін, мовляв, можуть незабаром "вжити заходів" щодо припинення бойових дій між Україною та РФ – що звучить доволі тривожно у такому контексті.

Про це повідомило видання The Associated Press із посиланням на заяву Трампа 31 січня. Трамп повідомив про контакти між його адміністрацією та РФ у загальних рисах, не вдаючись у подробиці.

"Ми будемо говорити та, я думаю, можливо, зробимо щось, що буде значним. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", – заявив він.

При цьому Трамп проігнорував питання про те, хто саме з його адміністрації контактував з російським режимом, проте переконував, що обидві сторони вже розмовляють (і якщо це так, то це робиться за спиною України). На питання журналістів, чи розмовляв він безпосередньо з Путіним, Трамп відповів стримано, сказавши "Я не хочу цього говорити".

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.

Тим часом понеділок, 20 січня, під час привітання Трампа з інавгурацією та вступом на посаду глава Кремля заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. При цьому він повторив, що Москва прагне "довгострокового миру", а не "короткочасного припинення вогню", і додав, що він "боротиметься за інтереси Росії". Тим самим він фактично виключає будь-які компроміси.

Західні ЗМІ зазначають, що Трампу, який раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, довелося надати своєму спеціальному представнику Кіту Келлогу 100 днів, щоб той знайшов рішення для припинення війни в Україні. Це зробило ризик переростання війни у заморожений конфлікт вірогіднішим, ніж коли-небудь до того. Але сумна правда полягає в тому, що Трампу все одно – його цікавлять лаври миротворця, а не реальний мир в Україні.