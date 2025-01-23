Суд звільнив військового Гнезділова, що пішов у "публічне СЗЧ". Чим він займатиметься далі (відео)

Військовий брав участь у боях на Донеччині, зокрема за Піски та Бахмут

Бабушкінський райсуд Дніпра у четвер, 23 січня, звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця та громадського активіста Сергія Гнезділова, який пішов у "публічне" СЗЧ (самовільне залишення частини). Його звинувачували у дезертирстві.

Про це повідомляє "Суспільне". "Радіо Свобода" інформує, що за три дні Гнезділов має повернутися на службу. Він буде оператором БПЛА.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину після п’яти років служби. Метою такого кроку було привернення уваги до відсутності встановлених термінів служби. Більшість військових погодилася з ним щодо існування проблеми звільнення зі служби, але не підтримали його методи.

"Я за те, щоб нарешті у нашій країні була відповідальність не лише для військового, який пішов у СЗЧ, але й для Верховного Головнокомандувача (Володимира Зеленського, — ред), який обіцяв це військовим, а також для міністра оборони (Рустема Умєрова, — ред)", — казав Сергій Гнезділов на засіданні суду 11 жовтня.

Сергію Гнезділову 24 роки, він підписав контракт з ЗСУ у 19, взявши академвідпустку під час навчання на кафедрі журналістики у Львівській політехніці. Він також є громадським активістом, засновником фестивалю "виделкаfest". Був ведучим "++ подкасту" на hromadske.

Раніше "Телеграф" розповідав, що солдат, який самовільно залишив частину під час війни отримав 5 років позбавлення волі. Військовослужбовець перебував у СЗЧ майже 8 місяців – з лютого до жовтня 2024 року. Він повністю визнав свою провину та щиро розкаявся, однак суд все одно призначив реальний термін.