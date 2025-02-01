Почти как средняя зарплата в городе: сколько зарабатывает мэр Николаева Александр Сенкевич

Помощи на оздоровление или решение социально-бытых проблем он не получал

Зарплата городского головы Николаева Александра Сенкевича за январь 2025 г. после уплаты налогов составила 26 520,12 грн. В то же время в 2024 году его общий доход от зарплаты составил 319 281,51 грн после налогообложения.

Об этом "Телеграф" узнал из ответа исполнительного комитета Николаевского городского совета по запросу. В документе отмечено, что начисленный должностной оклад Сенкевича за 2024 год составил 403 266,56 грн, а за январь 2025 — 34 894,89 грн.

Для сравнения, средняя зарплата в Николаеве, по данным портала для поиска работы "Work UA", составляет 20 000 гривен в месяц.

Материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов и оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска за 2024 год Александру Сенкевичу не предоставлялась.

По данным ежегодной декларации, Сенкевич владеет несколькими объектами недвижимости. В частности, в его собственности три земельных участка общей площадью более 2 гектара, жилой дом площадью 271,5 м² в Николаеве, а также три квартиры в Николаеве и Херсонской области.

Так, среди зарегистрированного имущества Александра Сенкевича:

Земельный участок (1000 м²), приобретенный в 2011 году, стоимость на момент приобретения – 96 000 грн.

Земельный участок (1000 м²), приобретенный в 2013 году, стоимость – 75 900 грн.

Квартира (54,5 м²) в Николаеве, приобретенная в 2008 году, стоимость – 271 235 грн.

Жилой дом (271,5 м²) в Николаеве, оформленный как другое право пользования.

Также в собственности его супруги Екатерины Сенкевич находятся земельный участок в Херсонской области (2622 м²), комплекс зданий (261,2 м²), квартира в Польше (68 м²), а также автомобиль Volvo XC90 2018 года выпуска, арендованный у ЧП "Леда".

На банковских счетах Александра Сенкевича и его жены находятся значительные суммы в гривне, долларах США, евро и польских злотых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую сумму в январе 2025 года получил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Отмечается, что его зарплата превышает "минималку" в 15 раз.