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До Москви через Волинь? Над Україною пролетів турецький пасажирський літак (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Над Україною зафіксували літак Новина оновлена 27 січня 2025, 10:05
Над Україною зафіксували літак. Фото Колаж "Телеграфу"

Борт належить компанії Turkish Airlines

У небі над Україною в черговий раз було зафіксовано загадковий пасажирський літак. Йдеться про турецький борт, який пролетів над Волинською областю і далі попрямував у бік Білорусі.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Там зазначено, що політ був здійснений над селом Шацьк та селищем Заболоття.

Airbus A330-203 компанії Turkish Airlines з бортовим номером THY7AZ 20 січня прямував із Туреччини до Москви через Білорусь.

Програма зафіксувала, що в один момент літак нібито перетнув повітряний простір України у західній частині країни.

Важливо, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в повітряному просторі України було помічено авіалайнера білоруської авіакомпанії "Белавіа". Його проліт зафіксовано над територією Донецької області.

Теги:
#Пасажирський літак #FlightRadar24 #Літак над Україною