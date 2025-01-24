"Пішов вітатись з Богом": помер видатний український історик

"Телеграф" розповідає, що про нього відомо

У п'ятницю, 24 січня, стало відомо про смерть українського професора та історика Валерія Степанкова. Він все своє життя присвятив викладацькій діяльності Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Про це повідомив один із вихованців Степанкова, доктор історичних наук Павло Гай-Нижник. Він написав, що це була дивовижна людина.

Що відомо про Валерія Степанкова

Валерій Степанович Степанков (нар. 18 вересня 1947, село Слобідка-Рихтівська, нині Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) — український історик, доктор історичних наук, професор.

Входив до складу наукової ради Українського історичного журналу,

Заслужений працівник народної освіти України (1993),

Відмінник освіти України (1998),

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003),

Знаками Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення" (2006) і "Петро Могила" (2007).

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2007) та відзнакою Президента України — "Хрест Івана Мазепи" (2010).

У 1954—1965 роках навчався у Слобідко-Рихтівській середній школі. 1965 року вступив на відділ історії історико-філологічного факультету Кам'янець-Подільського педінституту, який закінчив з відзнакою 1969 року.

Після закінчення інституту рік працював вчителем історії у Сергіївській восьмирічній школі Путильського району Чернівецької області(1969—1970). 1970 року на запрошення завкафедри загальної історії професора Леоніда Коваленко і декана історичного факультету доцента Анатолія Копилова перейшов на посаду асистента кафедри загальної історії Кам'янець-Подільського педінституту.

З травня 1971 до травня 1973 року проходив службу у лавах збройних сил СРСР (потрапив до ракетного підрозділу на околиці естонського міста Раквере).

Після повернення з військової служби у 1973 році поновився на посаді асистента кафедри загальної історії. 1977 року обійняв посаду старшого викладача кафедри. 1980 року захистив кандидатську дисертацію "Антифеодальна боротьба селянства і козацьких низів у роки Визвольної війни (1648—1654)". У 1985 році став доцентом кафедри всесвітньої історії.

У 1992 році обирається на посаду професора (1995 року отримує атестат професора). У грудні 1993 року успішно захистив за сукупністю робіт докторську дисертацію на тему "Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648—1657 роки)".

У 1999—2006 роках обіймав посаду завідувача кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету. З 2015 року знову очолював кафедру всесвітньої історій Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Реакція суспільства

"Пішов вітатися з Богом мій Вчитель, український сучасний Геній та дивовижна Людина — Валерій СТЕПАНКОВ — великий бог "Шива" усіх, хто пройшов колись крізь історичний факультет Університету у Кам'янці-Подільському. Відірвалася величезна наукова брила від живого моноліту української науки, від нас тимчасових і пожертвував нам свою геніальну дослідницьку спадщину. Навряд чи ми спроможні нині, у цей час, достойно оцінити те, що Він нам залишив. Мав життєвий привілей бути учнем одного з найвеличніших і легендарнішого. Мав ласку Божу стати його колегою і, восени 2024-го, ще встиг поговорити (довго і про все) й перекинути чарку з Легендою… Вже з Легендою…. Дякую за честь… P.S. Ніндзю перемогти може лише ніндзя, говорив бог-викладач Шива, викликаючи на семінарський бій із собою такий йолопів, як я тоді… І дехто з нас пройшов той розумовий герць, але й досі прагне стати хоч трошки як Він", — йдеться у повідомленні.

Був готовий допомогти та підтримати

Олена Вонсович у Фейсбук написала, що його лекції були не просто передачею знань, а справжнім мистецтвом, що запалювало в серцях молодих людей жагу до пізнання та творчості.

"Валерій Степанович був не лише блискучим викладачем, а й надзвичайно доброю та чуйною людиною. Завжди готовий допомогти, підтримати, дати мудру пораду. Його теплота та щирість залишили незгладимий слід у серцях усіх, хто мав щастя знати його. Смерть Валерія Степановича – це величезна втрата для всієї освітянської спільноти, для його колег, студентів та друзів. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Пам'ять про цю видатну людину назавжди залишиться в наших серцях", — йдеться у повідомленні.

Борець за вільну, демократичну і суверенну Україну

Ще один його студент Олександр Мацков написав, що він був безкомпромісний в питаннях честі, правди, борець за вільну, демократичну і суверенну Україну.

"Я завдячую Валерію Степановичу у знаннях (як і багато хто), які почерпнув в процесі написання дипломних і кандидатських робіт, але найголовніше, розмови з ним, його настанови — сформували мене як особистість, мою громадянську позицію, підхід до життя. Завжди безкомпромісний в питаннях честі, правди, борець за вільну, демократичну і суверенну Україну! Неймовірно працьовитий і відданий науковій справі… Під час нашої останньої розмови на початку січня замовляв книги з польської історіографії для подальших досліджень", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що на 95-му році життя 20 січня помер видатний український енергетик та науковець, Герой України Семен Поташник. Він багато років був керівником ПАТ "Укргідроенерго".