У Дніпрі пролунали потужні вибухи під час тривоги

Під час тривог українців закликають перебувати в укриттях

Одразу після 6 години у вівторок, 21 січня, пролунав потужний вибух у Дніпрі. Це сталося під час оголошеної повітряної тривоги. Через якийсь час стався повторний вибух.

Про вибухи у Дніпрі повідомив кореспондент "Телеграфа". Перед ним Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали жителів Дніпра пройти в укриття. Станом на 6:14 карта повітряних тривог виглядала так:

Як розповідав "Телеграф", у Росії у ніч на 21 січня Смоленська область була атакована безпілотниками. У місті було чутно сильні вибухи, є кілька пожеж після влучання БПЛА, російська протиповітряна оборона намагалася збити дрони та підбила власну багатоповерхівку. В мережі з'явилися відео.

Ми також писали, що днями у Дніпрі під час повітряної тривоги підлітки могли влаштувати вибух в одному з укриттів міста. Цього ж дня у місті діти вирішили наслідувати тренди з мережі та налякати мешканців вибухами. Не зупинило їх і те, що в Україні діє заборона на застосування піротехніки.