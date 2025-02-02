В Украине похолодает: где ждать снега и заморозков 3 февраля

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды 3 февраля

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания. Синоптики также обещают снегопады в некоторых областях, а в других — мокрый снег с дождем.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Там указано, что осадки в понедельник, 3 февраля, ожидаются по всей территории страны.

Так, в центре в течение дня будет снежная погода. При этом, температура воздуха будет на уровне +1.. -1 градус.

В северных областях синоптики обещают аналогичную погоду в этот день. Снег будет идти на протяжении дня. Ночью — до -4 градусов.

В западной части страны также стоит ожидать снега. Температура воздуха будет от -1 до +1 градусов, а в Закарпатье — до +3 градусов. Ночью — также до -4.

На юге будет снег с дождем, а столбики термометра днем будут подниматься до +4 градусов.

Восточные области также ожидает мокрый снег. При этом, температура воздуха будет на уровне от 0 до +3 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". А конец февраля особенно порадует своей погодой.