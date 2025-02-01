Старого ведмедика з СРСР продають за 12,5 тисяч (фото)

На лапках є чималі потертості

У мережі доволі часто продають чи купують раритетні речі з СРСР за чималі гроші. Так, до прикладу, продається дитяча іграшка ведмідь за понад 10 тисяч грн.

Відповідне оголошення розміщено на порталі з продажу б/у речей. Зазначається, що ведмідь зроблений з вельветової тканини, а лапи — на шарнірах.

Цю іграшку продають за 12 700 грн у Харкові. Ведмідь має потертості і по всьому тулубу, і на лапках. Довжина іграшки складає 33 см. Водночас інформації про вік іграшки немає.

На фото видно, що іграшка має доволі затяганий вигляд, але зважаючи на її вік, добре збереглась. Ведмідь коричневого кольору з чорними очима. На задніх лапках іграшки видно доволі грубі шви, і не зрозуміло чи це такий дизайн, чи його вже ремонтували таким чином.

Цей екземпляр вважається доволі рідкісним, особливо, якщо має тирсове наповнення та гарно працюючі усі шарніри.

Зауважимо, що зазвичай ці іграшки робились з тирси, тому цей екземпляр також може бути наповнений нею.

Нагадаємо, в Україні продають рідкісний годинник, який виготовили на замовлення Міноборони СРСР. Йдеться про годинник командирського годинника "Амфібія", виготовленого спеціально за наказом Міністерства оборони СРСР. Характеризується він невибагливістю у догляді, водонепроникністю та точним ходом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вазу з портретом Сталіна продають в Україні за ціною дорогого смартфона. Вона зроблена з порцеляни.