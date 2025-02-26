Отримують більше за міністрів? Скільки заробляє керівництво Полтавської ОВА

У Полтавській ОВА надали відповідь на запит

Тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у січні 2025 року отримав 125 203,92 грн заробітної плати до оподаткування. Його попередник Філіп Пронін у 2024 році щомісяця отримував від 92,8 тис. до 108,4 тис. грн.

Згідно з відповіддю Полтавської ОВА на інформаційний запит "Телеграфа", після вирахування податків у січні 2025 року Когут отримав 96 407,01 грн. До складу його зарплати входили такі виплати:

Посадовий оклад – 54 914 грн

Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 8 237 грн

Надбавка за вислугу років – 18 121 грн

Надбавка за інтенсивність праці – 43 931 грн

Грошову допомогу на оздоровлення чи матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань Когут у січні не отримував.

Для порівняння, у січні 2025 року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко отримав 109 730 грн, що менше, ніж у Когута, але більше, ніж у Проніна. Віцепрем'єр-міністр України з інновацій Михайло Федоров заробив 85 998 грн, а віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина – 110 448 грн, що співмірно з окладом Когута. Натомість міністр економіки Юлія Свириденко у січні отримала 96 157 грн, що значно менше, ніж у керівника Полтавської ОВА.

Згідно з декларацією, поданою до НАЗК, Володимир Когут спільно з родиною володіє кількома об’єктами нерухомості. Серед них житловий будинок у Житомирській області площею 454 кв. м та частка у земельній ділянці площею 1200 кв. м у селищі Попільня. Дружина Лесі Когут має у власності земельну ділянку 376 кв. м у селі Гатне Київської області та орендує квартиру в Полтаві площею 90 кв. м.

У декларації зазначено дві квартири в Ірпені, які перебувають у стані будівництва – 80,2 кв. м та 46,8 кв. м, придбані у 2016 році. Обидві квартири будуються на земельній ділянці, що належить ТОВ "Ольвія Консалтінг Груп". Крім цього, у 2023 році Леся Когут розпочала будівництво житлового будинку площею 145 кв. м у Гатному Київської області.

Когут володіє автомобілем Mazda CX-5 (2013 року випуску), купленим у 2014 році за 283 900 грн. Його дружина є власницею Volkswagen Jetta (2017 року випуску), придбаного у 2020 році за 342 000 грн.

Фінансові активи родини включають: 1,3 млн грн готівкою у власності Лесі Когут, 600 тис. грн у дочок Вероніки та Анастасії, 13 602 грн на банківських рахунках Володимира Когута.

За минулий рік Когут отримав:

548 338 грн зарплати в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами

зарплати в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами 129 348 грн зарплати у Полтавській ОВА

зарплати у Полтавській ОВА 72 000 грн грошового подарунка від матері Надії Когут

Його дружина Леся Когут отримала 81 024 грн зарплати у ТОВ "МОТТО РІТЕЙЛ" та задекларувала авторське право на музичний твір вартістю 150 000 грн.

Скільки отримував колишній очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

Колишній начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у 2024 році отримував зарплату в діапазоні 92 824 – 108 488 грн щомісяця. Після сплати податків йому виплачували 74 723 – 87 333 грн.

Розмір його посадового окладу змінювався протягом року: у січні становив 80 717 грн, а в грудні збільшився до 94 338 грн. Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень коливалася від 12 107 грн у січні-березні до 14 150 грн у грудні. Грошові допомоги на оздоровлення чи соціально-побутові потреби йому не виплачували.

Згідно з декларацією, у власності або користуванні Проніна та його родини перебувають кілька об'єктів нерухомості. Він користується житловим будинком у Києві площею 189,7 кв. м, оціненим у 1 753 472 грн, разом із дружиною Наталією та двома дітьми. Також йому належить частка 20% у квартирі в Києві (157,4 кв. м), квартира у Бердянську (42,1 кв. м) вартістю 100 000 грн, а також земельна ділянка 800 кв. м у Києві. Дружина Проніна володіє двома офісами у Запоріжжі – 103,4 кв. м та 139,5 кв. м. Крім цього, родина безоплатно користується житловим будинком у Полтавській області.

У власності сім’ї є два автомобілі: BMW X4 (2019 року випуску), який належить дружині, але ним користується сам Пронін, та BMW 730LD (2017 року випуску), що також записаний на дружину.

У 2024 році він отримав 1 051 198 грн зарплати за роботу в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами та 223 191 грн у Полтавській ОВА. Його дружина мала дохід від підприємницької діяльності, проте сума не вказана.

Задекларовані фінансові активи включають готівкові кошти, розмір яких не уточнюється, а також цінні папери, що належать його дружині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якою виявилася заробітна плата очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.