Втрата військового квитка: які штрафи та як відновити документ

За повторне порушення штраф більший

Військовозобов'язані громадяни України повинні з обережністю ставитися до своїх військово-облікових документів. Недбале поводження чи втрата військового квитка тягне за собою адміністративну відповідальність.

"Телеграф" розповідає, які штрафи за втрату документа. Згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо призовник, військовозобов'язаний або резервіст втрачає військовий квиток через недбале зберігання або умисне псування, на нього накладається штраф у розмірі від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За повторне порушення в особливий період штраф зростає і становить від 850 до 1700 гривень (50-150 неоподатковуваних мінімумів).

Коли можливе відновлення військового квитка

Повторна видача військово-облікового документа можлива у таких випадках:

непридатність документа до подальшого використання;

втрата через стихійне лихо;

крадіжка або втрата квитка;

зміна прізвища, імені або по батькові.

Для відновлення військового квитка потрібні такі документи:

заява або рапорт із поясненням обставин втрати військового квитка;

паспорт;

фото 3х4;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про службове розслідування (у разі втрати документа);

довідка з поліції про подання заяви щодо крадіжки (якщо документ викрадено).

Варто зазначити, що повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше "Телеграф" писав, коли потрібно замінити старий військово-обліковий документ. Минулого року в Україні запровадили нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі.