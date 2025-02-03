Не так вже й мало: яку субсидію можуть платити родині ВПО з доходом 25 тисяч грн у Львові

З квартирами у великих містах є нюанс

Субсидія на оренду для ВПО доступна тим родинам, які не отримують допомогу від держави на проживання. Розрахунок суми залежить від вартості житла в регіоні, доходів родини, кількості членів.

"Телеграф" пропонує розглянути гіпотетичну ситуацію, коли родина з 3 людей винаймає житло у Львові. Це чоловік, жінка та дитина 2 років. Жінка отримує 860 грн допомоги від держави, чоловік — 24 тисячі грн, що трохи менше середньої зарплати по регіону на лютий 2025 року.

Для визначення розміру субсидії потрібно окреслити граничну вартість найму для цієї родини у Львові. 193,6 грн (середня вартість кв.м)*13,65 (норматив житла)3 (кількість осіб)*1,5 (граничний коефіцієнт)= 11 891,88 грн

Для того, щоб порахувати розмір обов’язкового платежу, (24 000 грн + 860 грн)/3 (кількість осіб)/2920 (прожитковий мінімум на й особу)/2*20% (базова норма плати за оренду)=28,4 % доходу, тобто 7035 грн.

Сума субсидії — різниця граничної вартості житла та суми обов’язкового платежу. 11 891,88 грн — 7035 грн = 4856,88 грн — сума субсидії для цієї родини ВПО.

Приклад розрахунку субсидії на оренду від ПФУ

Нагадаємо, вартість оренди однокімнатної квартири у Львові часом сягає 21 тисячі грн, тож сума допомоги від держави буде не вирішальною, однак суттєвою. Додамо також, що коефіцієнт оренди для Львова і деяких інших міст вищий за 2, але згідно з постановою Кабміну — сума граничного коефіцієнта 1,5.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ВПО також можуть одночасно претендувати і на субсидію на комунальні послуги. Для родини з пенсіонерів, сума субсидії буде вельми суттєвою.