Не так уж мало: какую субсидию могут платить семье ВПЛ с доходом 25 тысяч грн во Львове

С квартирами в больших городах есть нюанс

Субсидия на аренду для ВПЛ доступна тем семьям, которые не получают помощи от государства на проживание. Расчет суммы зависит от стоимости жилья в регионе, дохода семьи, количества членов.

"Телеграф" предлагает рассмотреть гипотетическую ситуацию, когда семья из 3 человек снимает жилье во Львове. Это мужчина, женщина и ребенок 2 года. Женщина получает 860 грн помощи от государства, мужчина — 24 тысячи грн, что меньше средней зарплаты по региону на февраль 2025 года.

Для определения размера субсидии нужно определить предельную стоимость найма для этой семьи во Львове. 193,6 грн (средняя стоимость кв.м)*13,65 (норматив жилья)3 (количество человек)*1,5 (предельный коэффициент)= 11 891,88 грн

Для того чтобы посчитать размер обязательного платежа, (24 000 грн + 860 грн)/3 (количество человек)/2920 (прожиточный минимум на человека)/2*20% (базовая норма платы за аренду)=28,4 % дохода, то есть 7035 грн.

Сумма субсидии – разница предельной стоимости жилья и суммы обязательного платежа. 11 891,88 грн — 7035 грн = 4856,88 грн — сумма субсидии для этой семьи ВПЛ.

Пример расчета субсидии на аренду от ПФУ

Напомним, стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове порой достигает 21 тысячи грн, так что сумма помощи от государства будет не решающей, однако существенной. Добавим также, что коэффициент аренды для Львова и других городов выше 2, но согласно постановлению Кабмина — сумма предельного коэффициента 1,5.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВПЛ также могут одновременно претендовать и на субсидию на коммунальные услуги. Для семьи из пенсионеров сумма субсидии будет весьма существенной.