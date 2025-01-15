Скільки коштує орендувати житло у Львові та в якому районі найнижчі ціни

Львів залишається одним із найдорожчих міст в Україні в плані купівлі чи оренди нерухомості

В Україні ціни на оренду квартир у великих містах залишаються високими. А Львів у списку найдорожчих для проживання міст залишається одним із лідерів, що обумовлено обмеженою пропозицією та високим попитом.

У середньому вартість оренди житла у Львові становить 21 150 гривень на місяць. Про це йдеться в аналітиці "Дім РІА" станом на 15 січня.

Середня вартість оренди одного квадратного метра складає 386 гривень.

Варто зазначити, що в середньому орендодавці пропонують квартири в діапазоні цін від 18 404 до 22 909 гривень, проте за бажання можна знайти варіант від 9 395 гривень. Швидше за все це житло перебуватиме у віддалених районах чи матиме інші проблеми.

Щодо пропозицій щодо районів, то середня ціна в Галицькому та Шевченківському районах буде суттєво вищою, ніж у Личаківському та Залізничному.

Звісно ціна буде лише зростати залежно від кількості кімнат. Втім, різниця між однокімнатною та двокімнатною квартирами зазвичай зводиться до пари тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як справи з ринком оренди нерухомості в Києві та чи можна там зняти бюджетне житло.