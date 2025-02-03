Минулого року в АОЗ не приїхало від запланованого 47% товарів, — Жумаділов (відео)

За результатами 2024 року в Агенцію оборонних закупівель не поступило 47% товарів від запланованого.

Про це в інтерв'ю СЕМААТ заявив гендиректор ДОТ та т. в.о. директора АОЗ Арсен Жумаділов, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, були сигнали про те, що у нас Агенція оборонних закупівель просто не везе товару в достатньому обсязі. Тобто показник будь-якої закупівельної організації або організації із забезпечення — це те, як ти використовуєш кошти і як на ці кошти у тебе приїжджає товар.

За результатами минулого року, в Агенцію оборонних закупівель не приїхало від запланованого 47% товарів. Тобто майже половина боєприпасів, мавіків, БПЛА тощо. Не приїхало згідно з планом", — зазначив він.

За словами Жумаділова, це означає, що був план, згідно з яким військові планують свої операції, формують запаси інших резервів, щоб реалізувати той чи інший військовий задум.

"Чому так сталось? На моє переконання, так сталося через те, що люди, які працюють, зокрема, в Агенції оборонних закупівель, стали частиною нефункціонуючої системи", — додав він.

Нагадаємо, раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.