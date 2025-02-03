Для безплідних пар дали шанс стати батьками: хто може безкоштовно зробити ЕКЗ

"Телеграф" розповідає, що треба зробити, аби скористатись послугою

Жінки та чоловіки, яким діагностували безпліддя, можуть отримати безоплатне штучне запліднення. Це стосується українок від 18 до 40 років.

Вони можуть отримати допомогу від будь-якого зареєстрованого медзакладу, незалежно від місця реєстрації чи проживання, Про це повідомила Марія Малачинська, директорка Львівського перинатального центру.

Також, допомогу може отримати пара, де саме чоловіку констатували безпліддя. Усе це оплачується державою і, у випадку невдалого запліднення, протягом року можна звернутись ще раз.

Що включає послуга?

Послуга включає абсолютно повний цикл надання допомоги щодо забезпечення медикаментозного, тобто стимуляції, аспірації фолікулів, процесу запліднення, ембріотрансферу і зберігання.

"І наступне це є підтвердження вагітності і супроводу вагітності, оскільки перинатальний центр має повні пакети по програмі медичних гарантій щодо і ведення вагітності, і пакету пологів", — каже вона.

Хто може скористатися?

Це жінки до 40 років. Якщо на момент старту лікування жінці 40 повних років, вона може розпочати цикл абсолютно безкоштовно.

"Тобто 40 років і 11 місяців, якщо вона обстежена і виставлено діагноз безпліддя, абсолютно ця послуга буде їй надана безкоштовно. І ми також допомагаємо таким парам, які виставлені чоловічі безплідні", — пояснює Маличинська.

Скільки разів можна скористатися пакетом?

За її словами, дуже часто з першого разу не виходить завагітніти. Якщо з першого разу не вдалося підтвердити вагітність, протягом року можна мати можливість отримати другий шанс на те, щоб ця програма була також безкоштовною.

Варто зазначити, що понад 1100 жінок уже завагітніли в межах послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Вона запрацювала торік у межах програми медичних гарантій на державному рівні. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Програма дозволяє зберегти анонімність, тож зазвичай у медіа не потрапляли жінки, які скористалися таким лікуванням.

Послуга "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" зараз надається у 20 медзакладах країни, які законтрактовані із НСЗУ на цей пакет: у Києві, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях. Здебільшого це приватні медцентри.

Пацієнти можуть безоплатно отримати послуги з лікування безпліддя в будь-якому законтрактованому закладі, незалежно від місця реєстрації та проживання.

Зараз тариф, який покриває держава на таке лікування, – майже 85 тисяч гривень. Програму продовжують і в 2025 році. На неї передбачено понад 380 мільйонів гривень.

Що необхідно для того, щоб скористатися послугою?

Електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум, який скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій;

встановлений діагноз "Жіноче безпліддя", "Чоловіче безпліддя";

звернення для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ.

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