Скільки митців виїхало і не повернулося до України: з'явилася статистика Мінкульту

Мінкульт щодня розглядає колосальну кількість заяв

Кожен 5-й діяч культури, який виїжджає за кордон за дозволом Мінкульту, не повертається до країни. Щодня у відомстві розглядають майже по 100 заяв на виїзд.

Про це він розповів міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua.

"Протягом останніх років мала б бути створена база, відповідно до якої митці могли б виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, зазвичай, лише один повертається" – розповів міністр.

За його словами, Україні на шляху до вступу до ЄС треба буде вирішити низку питань, і особливу увагу приділити збереженню спадщини.

"Вже зараз і ЮНЕСКО, і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини, – сказав Точицький. – Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС".

Міністр наголосив, що не підтримує ідею децентралізації і передання на місця питань, пов’язаних зі збереженням об’єктів спадщини, з визначенням буферних зон тощо.

Водночас він додав, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії. Тобто театри, мистецтво, бібліотеки мають розглядатись окремо і отримати індивідуальний підхід. За його словами, вже в березні 2025 міністерство має презентувати п’ять стратегій, над якими зараз працює.

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