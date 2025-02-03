Бесплодным парам дали шанс стать родителями: кто может бесплатно сделать ЭКО

"Телеграф" рассказывает, что нужно сделать, чтобы воспользоваться услугой

Женщины и мужчины, которым диагностировали бесплодие, могут получить искусственное оплодотворение. Это касается украинок от 18 до 40 лет.

Они могут получить помощь от любого зарегистрированного медучреждения, независимо от места регистрации или проживания. Об этом сообщила Мария Малачинская, директор Львовского перинатального центра.

Также помощь может получить пара, где именно мужчине констатировали бесплодие. Все это оплачивается государством и в случае неудачного оплодотворения в течение года можно обратиться еще раз.

Что включает в себя услуга?

Услуга включает в себя абсолютно полный цикл оказания помощи по обеспечению медикаментозного, то есть стимуляции, аспирации фолликулов, процесса оплодотворения, эмбриотрансфера и хранения.

"И следующее это подтверждение беременности и сопровождения беременности, поскольку перинатальный центр имеет полные пакеты по программе медицинских гарантий относительно и ведения беременности, и пакета родов", — говорит она.

Кто может пользоваться?

Это женщины в возрасте до 40 лет. Если к моменту старта лечения женщине 40 полных лет, она может начать цикл совершенно бесплатно.

"То есть 40 лет и 11 месяцев, если он обследован и выставлен диагноз бесплодия, абсолютно эта услуга будет ей предоставлена бесплатно. И мы также помогаем таким парам, которые выставлены мужскими бесплодными", — объясняет Маличинская.

Сколько раз можно использовать пакет?

По ее словам, очень часто с первого раза не получается забеременеть. Если с первого раза не удалось подтвердить беременность, в течение года можно получить второй шанс на то, чтобы эта программа была также бесплатной.

Следует отметить, что более 1100 женщин уже забеременели в рамках услуги по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Она заработала в прошлом году в рамках программы медицинских гарантий на государственном уровне. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Программа позволяет сохранить анонимность, поэтому в медиа обычно не попадали женщины, которые воспользовались таким лечением.

Услуга "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" сейчас предоставляется в 20 медучреждениях страны, законтрактованных с НСЗУ на этот пакет: в Киеве, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. В основном это частные медцентры.

Пациенты могут бесплатно получить услуги по лечению бесплодия в любом законтрактованном учреждении, независимо от места регистрации и проживания.

Сейчас тариф, покрываемый государством на такое лечение, – почти 85 тысяч гривен. Программу продолжают и в 2025 году. На нее предусмотрено более 380 миллионов гривен.

Что необходимо для того, чтобы воспользоваться услугой?

Электронное направление от медицинского учреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум, направляющий совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по Программе медицинских гарантий;

установлен диагноз "Женское бесплодие", "Мужское бесплодие";

обращение для лечения бесплодия в медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ.

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