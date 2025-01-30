Не отримує грошей за свої хіти: де зараз видатний поет Юрій Рибчинський і чим займається

Автор пісень перебуває на пенсії

Відомий український поет і драматург Юрій Рибчинський створював пісні, які ставали хітами по всій Україні. За свій творчий шлях здобув звання Народного артиста України та Героя України. Рибчинський також був першим продюсером співачки Наталі Могилевської. Останнім часом маестро не з'являється в інформаційному просторі.

Протягом своєї кар'єри поет створив десятки композицій, які стали частиною сучасної української естради. Більше про його шлях, і де зараз Рибчинський, знає "Телеграф".

Біографія Юрія Рибчинського

Юрій Рибчинський народився у 1945 році на Подолі у Києві. Навчався у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Паралельно він створював поезію, яку публікував у періодичних виданнях. Зокрема, у 18 років твори Рибчинського з'явилися у журналі "Юність" та газеті "Комсомольская правда".

Юрій Рибчинський з юності писав вірші, фото "Людина року"

Поет створив тексти до пісень "Кленовий вогонь", "У долі своя весна" Володимира Івасюка, "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тече вода" Ігоря Поклада, "Минає день", "Знов я у гори йду" Миколи Мозгового, "Хрещатик" Павла Зіброва.

Юрій Рибчинський з Миколою Мозговим, фото з мережі

Рибчинського назвали засновником української естрадної пісні. Він створював пісні для багатьох українських виконавців. Зокрема, для Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Софії Ротару, Наталії Бучинської, Руслани Лижичко, Наталії Могилевської. Загалом він створив понад 150 текстів до різних композицій.

Юрій Рибчинський та Павло Зібров, фото з мережі

Рибчинський був позаштатним радником з питань культури президента України Леоніда Кучми протягом 3 років. Згодом балотувався в народні депутати від Соціал-демократичної партії. Поет висловлювався проти, щоб з назви Національної музичної академії імені Петра Чайковського вилучили прізвище російського композитора. Він не вважав Чайковського етнічним росіянином.

Рибчинський створив сотні успішних пісень, фото з мережі

Де зараз Юрій Рибчинський

Поет вже понад 55 років перебуває у шлюбі з дружиною Олександрою. Вони мають сина Євгена та четверо онуків. В одному з інтерв'ю Рибчинський розповів, що після початку вторгнення росіян його син і онук записалися у місцеву тероборону.

Один із онуків Рибчинського працює монтажером на телебаченні, а інший — навчається на IT-спеціаліста. Двоє інших онуків проживають у Сполучених Штатах Америки. Також під час війни у поета з'явився правнук. А от син Євген, як і батько, також створює пісні та вірші.

Юрій Рибчинський з онуком і правнуком, фото з його фейсбуку

Син Юрія Рибчинського - Євген, фото з фейсбуку поета

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Рибчинський перебрався зі столиці у Чернівці. У 2024 році маестро виповнилось 74 роки. До дня народження він провів концерт у Київському театрі опери. Разом з працівниками закладу він представив музичний проєкт "У долі своя весна". Так, на заході пролунали треки "Минає день", "Ой, летіли дикі гуси", "Скрипка грає", "Сліди на піску". Пісні маестро виконували Наталя Могилевська, Павло Зібров, Наталя Бучинська, Алла Кудлай.

Юрій Рибчинський та Павло Зібров, фото "Главком"

Юрій Рибчинський та Наталія Могилевська, фото "Главком"

Також артист розповідав, що не отримує роялті з написаних ним треків. Ці кошти надходять артистам, тоді як Рибчинському нічого не залишається. Держава також не платить йому зарплати, тому поет відчуває себе ошуканим. Зараз Рибчинський отримує кошти з роялті пісень, написаних ним на замовлення.

"За два роки, коли всі мої виконавці працюють й у них колосальна кількість моїх пісень, я нічого не отримую. Це дивно! Якщо я був одним з найзаможніших авторів на терені СРСР і міг кожні два місяці купувати собі машину, то що зараз я можу? Я ошукана людина", — ділився він.

Нещодавно разом зі співачкою Христиною Охітвою Юрій випустив римейк на композицію "Знов я у гори іду". Рибчинський створив цей трек у тандемі з Миколою Мозговим у 80-х роках.

Юрій Рибчинський та Христина Охітва - "Знов я у гори іду"

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