Там місяць жили окупанти: який вигляд має будинок Ірини Білик під Києвом

Артистка має особняк під Києвом

Ірина Білик — відома співачка, народна артистка України, яка мала насичене особисте життя. Її обранцями були продюсер Юрій Нікітін, шоумен Дмитро Коляденко, хореограф і танцівник Дмитро Дікусар. Виявляється, що артистка має розкішний будинок під Києвом.

"Телеграф" покаже, який вигляд має будинок співачки біля столиці та що про нього відомо.

Дім Ірини Білик під Києвом

Співачка має будинок у Березівці, що на Київщині. Він розташований у котеджному містечку "Козирна карта". У ньому є чимало ресторанів, гольф-клуб і ще 50 особняків. До війни вартість такого будинку стартувала від 7 мільйонів гривень.

Територія, де Білик має будинок, скриншот "Новини.LIVE"

На будинку Білик можна побачити сонячні батареї. Він складається з одного поверху, однак місця там є достатньо. Частину коштів на житло артистці позичив Андрій Данилко, а решту — це кредитні гроші.

Будинок Ірини Білик - по середині, скриншот "Новини.LIVE"

Окрім будинку, артистка придбала ще й масштабну ділянку. Там простягнулися зелені газони, декоративні берізки, місце для відпочинку. Помітно, що над ділянкою працювали садівники та ландшафтні дизайнери.

Територія біля будинку Білик, скриншот "Новини.LIVE"

У цьому котеджному містечку також мають будинки співак Гарік Кричевський, народний депутат Михайло Радуцький, художниця Євгенія Гапчинська.

Після початку повномасштабного вторгнення в будинку Білик місяць жили окупанти-буряти. Вони вкрали звідти майже всі речі та з'їли всі продукти. Залишився лише старовинний рояль артистки.

Після окупації виявилось, що в домі пошкоджений дах і є 20 дір у стелі. Співачка розповідала, що планує повертатися в будинок. Наразі невідомо, чи вона там живе.

Дім Білик після окупантів, скриншот ТСН"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має будинок, де зростав Володимир Зеленський. Це не "мурашник" у 95-кварталі.