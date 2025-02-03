Нардеп Гончаренко указал на нарушение АРМА с акциями "Укрнефтебурения"

Ни АРМА, ни "Укрнафта" не являются акционерами и не имели никакого права распоряжаться этими деньгами

АРМА передала "Укрнефтебурению" без конкурса "Укрнафты" с многочисленными нарушениями, отмечает народный депутат.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) без оценки и конкурса передало корпоративные права компании "Укрнефтебурение" в управление "Укрнафты" на сфальсифицированных основаниях. На вопиющее нарушение законодательства обратил внимание народный депутат Алексей Гончаренко, прокомментировав ситуацию на своей странице в Facebook.

"Счетная палата зафиксировала серьезные нарушения в управлении арестованными активами. Один из самых кричащих кейсов — "Укрнефтебурение". Корпоративные права компании АРМА без оценки и конкурса передала в управление "Укрнафты" на сфальсифицированных основаниях", — пишет народный депутат.

Гончаренко отмечает, что были незаконно выплачены дивиденды, которые должны были получить акционеры.

"Проблема в том, что ни АРМА, ни "Укрнафта" не являются акционерами и не имели никакого права распоряжаться этими деньгами. И что теперь имеем? Пол миллиарда кубометров газа – просто не добыто, более 2,5 миллиарда гривен налогов не поступили в бюджет, а иностранные инвесторы потеряли контроль над своими активами", — пишет народный депутат.

Он напоминает, что Зеленский недавно заявил, что поручил финансировать некоторые программы USAID за счет внутренних средств.

"Великолепная инициатива. Но есть один нюанс: внутренние средства можно было бы не искать, а просто не терять миллиарды из-за коррупционных схем", — возмущается депутат.

Ранее на многочисленные нарушения законодательства при передаче корпоративных прав "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафты" неоднократно указывал первый заместитель парламентского Комитета ТЭК, нардеп Алексей Кучеренко.

"Главным в этом спектакле является то, что инициаторы решили по дороге избавиться от АРМА и воспользоваться упрощенной сокращенной процедурой передачи арестованного имущества Правительством в исключительных случаях", — отметил Кучеренко.

По его словам, законодательство содержит исчерпывающий перечень таких оснований, а именно наличие прямой угрозы остановки тепло/водо/газоснабжение или задействованность в работе на ВПК. Эта процедура была специально введена под неотложную передачу арестованных облгазов и облэнерго. В противном случае — прохождение законодательно предусмотренной процедуры через АРМА, существовала прямая угроза системам жизнеобеспечения.

"В случае с "Укрнефтебурением", я, как специалист в ЖКХ и ТЭК с многолетним опытом, вообще не вижу наличие никаких правовых оснований использования такой спецпроцедуры передачи, потому что предприятие добывает газ, платит налоги и не вовлечено в систему жизнеобеспечения населения и армии", — отмечал Кучеренко.