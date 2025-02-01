Відомий гонщик опинився в комі після жахливої ДТП

Спортсмен перебуває у стані штучної коми

Відомий французький автогонщик, штурман Матьє Бомель потрапив у ДТП у Реймсі (Франція) дорогою на історичне ралі Монте-Карло. Гонщик зупинився на шосе, щоб допомогти людям, які потрапили в аварію напередодні.

У цей момент у нього влетіла інша машина. Про це повідомляє La Provence.

Повідомляється, що 73-річна жінка за кермом Renault Clio збила Матьє і пошкодила тому дві ноги, Бомель на той момент перебував у свідомості. За інформацією джерела, Матьє зараз перебуває в лікарні Реймса, лікарі ввели його в штучну кому. Жінка та її 70-річний пасажир отримали легкі травми і госпіталізації не потребували.

"Він побачив пошкоджену машину і зупинився, щоб допомогти людям, коли з’явилася інша машина і збила його", — прокоментував інцидент отець Матьє Жерар Бомель.

Довідка: Бомель у партнерстві з катарським гонщиком Насером аль-Аттією чотири рази вигравав "Дакар". 2024 року вони завершили співпрацю. Матьє також є дворазовим переможцем на ЧС з ралі-рейдів, чемпіоном світу у WRC2, 4-кратним володарем Кубка світу з ралі-рейдів та 9-разовим переможцем Чемпіонату Близького Сходу з ралі.

Раніше повідомлялося, що легенда "Формули-1", семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер вперше стане дідусем. Нещодавно родина автогонщика зіткнулася з шантажистами.