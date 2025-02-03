Джерела розповіли, кого можуть призначити генпрокурором. Генерала "сватають" одразу на декілька посад

Минулоріч на "генерала Марселя" було здійснено замах

Очільником Офісу генерального прокурора може стати бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, відомий за позивним "генерал Марсель". Про це "Телеграфу" стало відомо від співрозмовників у правлячій фракції "Слуга народу" та у військових колах.

"Це прізвище давно лунало", — говорить джерело в парламенті. Водночас співрозмовник уточнив, що найближчим часом в парламенті не заплановані жодні кадрові призначення.

Попередній генпрокурор Андрій Костін був звільнений у жовтні минулого року. Причиною стала викриття численних корупційних схем із незаконним встановленням інвалідності та незаконного збагачення голів МСЕК. Ходили чутки про його майбутнє призначення послом в Нідерланди.

Щодо Сергія Мельника, то він наразі заступник міністра оборони Рустема Умєрова. Навколо Міноборони за останній місяць розгорівся інший гучний скандал, пов’язаний зі зміною голови АОЗ — агенції, яка займається закупівлями зброї для Сил оборони України.

У Міноборони "Телеграфу" інформацію про можливе призначення Мельника на нову посаду не спростовують. Однак джерело у відомстві додає, що генерала також розглядають на іншу посаду: "Його можуть призначити військовим прокурором".

Хто такий Сергій Мельник

Сергій Миколайович Мельник народився 12 липня 1977 року у м. Хмільник Вінницької області. Український військовослужбовець, бригадний генерал юстиції, доцент, доктор юридичних наук.

Навчався та закінчив наступні навчальні заклади: Київський військовий ліцей (1994), Харківський військовий університет (1999), Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (2009), Національна академія Національної гвардії України (2019).

У 2019 році, як радник з правових питань, виконував обов’язки у районі проведення ООС, є учасником бойових дій. З 2021 року обіймав посаду начальника Харківського гарнізону.

З вересня 2022 року був заступником командувача оперативного угрупування військ Харків та керівником Сил оборони міста Харкова. Також виконував обов'язки керівника Сил оборони міста Харкова.

11 жовтня 2024 року призначений заступником Міністра оборони України Рустема Умєрова.

Майже рік тому, 17 лютого 2024 року, під час звичайної поїздки військовими частинами, на життя бригадного генерала юстиції Мельника стався замах. ЗС РФ завдали удару двома ракетами по командному пункту одній з військових частин Харківського гарнізону, де за 10-15 хвилин до того перебував бригадний генерал юстиції Мельник.