"Вдале кадрове рішення": у ЗСУ висловились щодо призначення Мельника заступником міністра оборони

Він керував обороною Харкова

Бригадного генерала юстиції Сергія Мельника з позивним "Генерал Марсель" було призначено заступником міністра оборони України. У мережі позитивно відгукнулись про таке кадрове рішення.

Так, відомий підприємець та волонтер Юрій Сапронов привітав це призначення. Він побажав Мельнику удачі на новій посаді.

Крім того, командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський також схвально відгукнувся щодо призначення Мельника заступником міністра оборони. Він наголосив, що це дуже вдале кадрове рішення.

"Порядний та професійний керівник. Вітаю Сергія Мельника, знаю твоє бажання розвивати армію. Удачі", — написав Ярославський.

Що відомо про Сергія Мельника

Він народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет. У 2009 році здобув другу вищу освіту. З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

У 2019 році перебував у районі АТО (ООС) як радник із правових питань командира оперативно-тактичного угрупування "Північ", є учасником бойових дій. 10 вересня 2021 року Мельника призначили на посаду начальника Харківського гарнізону. З початку повномасштабного вторгнення керував обороною Харкова.

Сергій Мельник

4 березня 2022 року він отримав військове звання бригадного генерала юстиції. У 2022 році Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

Згідно з біографією на сайті Харківського юридичного університету, де Мельник очолює Військово-юридичний інститут, під час проходження служби у нього виникло бажання стати військовим юристом, тому отримав освітній рівень у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого та Національній академії Національної гвардії України. Проходив службу в ЗСУ на командних посадах. З 2002 року присвятив свою роботу підготовці й вихованню фахівців юридичного профілю.

Мельник — доктор юридичних наук, професор військового права, заслужений працівник освіти України та лауреат державної премії України в галузі освіти. Мельник є автором понад 70 наукових публікацій.

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