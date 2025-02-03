Источники рассказали, кого могут назначить генпрокурором. Генерала "сватают" сразу на несколько должностей

В прошлом году на "генерала Марселя" было совершено покушение

Главой Офиса генерального прокурора может стать бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, известный по позывному "генерал Марсель". Об этом "Телеграфу" стало известно от собеседников в правящей фракции "Слуга народа" и военных кругах.

"Эта фамилия давно звучала", — говорит источник в парламенте. В то же время, собеседник уточнил, что в ближайшее время в парламенте не запланированы никакие кадровые назначения.

Предыдущий генпрокурор Андрей Костин был уволен в октябре прошлого года. Причиной послужило разоблачение многочисленных коррупционных схем с незаконным установлением инвалидности и незаконного обогащения глав МСЭК. Ходили слухи о его будущем назначении послом в Нидерланды.

Что касается Сергея Мельника, то он заместитель министра обороны Рустема Умерова. Вокруг Минобороны за последний месяц разгорелся другой громкий скандал, связанный со сменой главы АОЗ — агентства, занимающегося закупками оружия для Сил обороны Украины.

В Минобороны "Телеграфу" информацию о возможном назначении Мельника на новую должность не опровергают. Однако источник в ведомстве добавляет, что генерал также рассматривается на другую должность: "Его могут назначить военным прокурором".

Кто такой Сергей Мельник

Сергей Николаевич Мельник родился 12 июля 1977 года в г. Хмельник Винницкой области. Украинский военнослужащий, бригадный генерал юстиции, доцент, доктор юридических наук.

Учился и окончил следующие учебные заведения: Киевский военный лицей (1994), Харьковский военный университет (1999), Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого (2009), Национальная академия Национальной гвардии Украины (2019).

В 2019 году, как советник по правовым вопросам, исполнял обязанности в районе проведения ООС, является участником боевых действий. С 2021 занимал должность начальника Харьковского гарнизона.

С сентября 2022 года являлся заместителем командующего оперативной группировкой войск Харьков и руководителем Сил обороны города Харькова. Также исполнял обязанности руководителя сил обороны города Харькова.

11 октября 2024 года назначен заместителем Министра обороны Украины Рустема Умерова.

Почти год назад, 17 февраля 2024 года, во время обычной поездки по военным частям, на жизнь бригадного генерала юстиции Мельника произошло покушение. ВС РФ нанесли удар двумя ракетами по командному пункту одной из воинских частей Харьковского гарнизона, где за 10-15 минут до этого находился бригадный генерал юстиции Мельник.