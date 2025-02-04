Він плював у військових, а тепер сяде у в'язницю: скільки дав суд блогеру з Полтави

В нього також конфіскують половину належного йому майна

В Полтавській області до 6 років ув’язнення засудили фітнес-тренера із Полтави Романа Заволоку, який публічно ображав військових та перешкоджав їхній діяльності. Крім того, він виявився палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні.

Про це повідомляє СБ України у Полтавській області. Імені засудженого не назвали, проте з опису справи стає зрозуміло, що це Роман Заволока.

"Так, влітку 2023 року, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Провокатор плюнув у одного із військових, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні", — йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що в ході суперечки чоловік звинувачував українських військових, що вони нібито винні у війні РФ проти України та "вбивають людей за гроші". Ба більше, блогер знімав все на камеру та згодом виклав відео у соцмережі. Встановлено, що подібний випадок був не один.

За свої дії Заволока отримав повідомлення про підозру за такими статтями:

ч.1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч.2 ст.435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю);

ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);

ч.2, 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Відбувся суд і любитель Росії почув вирок. Заволока отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Як повідомляв "Телеграф", одеський блогер з понад півторамільйонною аудиторією Макс Рудада просуває російську пропаганду. Крім того, як свідчать фото на сторінці Рудади, він щонайменше двічі після окупації Луганська РФ Їздив до Москви.