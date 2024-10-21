Популярний блогер Супер Сус потрапив до Одеського ТЦК (відео)

У блогера понад два мільйони передплатників

Популярний київський блогер Віталій Лушков (Супер Сус) був помічений в Одеському ТЦК. Сам він поки що ситуацію не коментував.

Відеозапис, на якому помітний блогер був оприлюднений telegram-каналом "Ху**ая Одеса". Що привело його туди, автори відео не повідомили.

На короткому ролику видно, що Лушков сидить за столом і дивиться щось у телефоні, не звертаючи уваги на те, що його знімають.

Водночас у мережі також є інформація про те, що Лушков насправді там "працює" і навіть знімався у якійсь рекламі служби у ЗСУ.

Як відомо, "Супер Сус" є популярним українським треш-блогером із понад 2 мільйонів передплатників на YouTube. Популярність він отримав завдяки відео, знятому під землею — у метро, каналізаціях та на занедбаних об’єктах.

Його фотографія з брудним обличчям та пляшкою пива стала основою для багатьох мемів, які принесли йому величезну популярність.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ раніше попереджали блогерів та лідерів думок про те, що поширення фейків про роботу представників ТЦК може спричинити кримінальну відповідальність.