Он плевал в военных, а теперь сядет в тюрьму: сколько дал суд блогеру из Полтавы

У него также конфискуют половину принадлежащего ему имущества

В Полтавской области к 6 годам заключения был приговорен фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока, который публично оскорблял военных и препятствовал их деятельности. Кроме того, он оказался ярым поклонником кремлевских нарративов о войне в Украине.

Об этом сообщает СБ Украины в Полтавской области. Имя осужденного не назвали, однако из описания дела становится понятно, что это Роман Заволока.

"Так, летом 2023 года, находясь в центре города, фигурант начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Провокатор плюнул в одного из военных, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в ходе спора мужчина обвинял украинских военных, что они якобы виновны в войне РФ против Украины и "убивают людей за деньги". Более того, блогер снимал все на камеру и впоследствии выложил видео в соцсети. Установлено, что подобный случай был не один.

За свои действия Заволока получил сообщение о подозрении по следующим статьям:

ч.1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч.2 ст.435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему);

ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа);

ч.2, 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Состоялся суд, и любитель России услышал приговор. Заволока получил 6 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Как сообщал "Телеграф", одесский блогер с более чем полуторамиллионной аудиторией Макс Рудада продвигает российскую пропаганду. Кроме того, как свидетельствуют фото на странице Рудады, он по меньшей мере дважды после оккупации Луганска РФ ездил в Москву.