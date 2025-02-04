Трамп потис руку росіянину в Білому домі (відео)

За традицією спортсмени відвідують Білий дім після значних успіхів в американських лігах і зустрічаються з президентом США

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі гравців, тренерів та менеджерів хокейного клубу "Флорида Пантерз", які минулого року перемогли у НХЛ (Національна хокейна ліга). Напередодні у Канаді освистали гімн США через дії Трампа.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Трамп виділив росіянина у команді й потис руку воротареві Сергію Бобровському.

"Воротар Сергій Бобровський був неймовірний. Ви, Боб, повинні бути в Залі хокейної слави! Тиск був величезним, але сьомий матч серії був чудово зіграний. Відмінна робота. Від імені всіх, хто дивився, спасибі, Боб. Це феноменальна робота. Бобровський не був задрафтований, але залишиться в історії як один із найкращих воротарів. Непогана угода для "Флориди", чи не так? Це привід для гордості", — заявив Трамп.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) після засідання ради вирішила не допускати збірну Росії з хокею до програми чемпіонатів світу, які пройдуть у 2026 році під егідою Федерації. До речі, організація офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.