Торговельна війна Трампа: Канада та Мексика "відпочинуть" від мит, а США готуються до "ривку" на Китай

В останні дні також Трамп неодноразово заявляв, що введе карне мито щодо 27 країн-членів Європейського союзу

Президент Трамп у понеділок відклав введення запланованих мит щодо Канади та Мексики на 30 днів після того, як досяг поступок від обох країн щодо стримування потоку наркотиків і мігрантів до Штатів. Це дозволило тимчасово відстрочити торгову війну.

Імпорт із Мексики, Китаю та Канади становить понад третину продукції, що ввозиться до США, понад 1 трильйон доларів товарів на рік. Про це пише The New York Times.

"Рішення Канади та Мексики погодитися з вимогами Трампа, ймовірно, нададуть сміливості президенту, який уже дав зрозуміти, що розглядає мита як засіб впливу як на противників, так і на союзників", — йдеться в матеріалі.

Водночас, тарифи у розмірі 10 відсотків досі мають набути чинності для Китаю у вівторок вранці. Трамп заявив, що він, ймовірно, поговорить з головою Китаю Сі Цзіньпін протягом наступних 24 годин про різні спірні питання, і попередив, що тариф у розмірі 10 відсотків, який він планує ввести, є лише "стартовим залпом".

"Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже суттєвими", — сказав Трамп.

Китай відповів США

Як пише Reuters, Китай запроваджує 15% тарифів на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, у тому числі автомобілів та сільськогосподарської техніки.

Пропозиція Сальвадора

Поки деякі країни на порозі торгової війни, Сальвадор намагається йти на поступки США.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сальвадор запропонував ухвалити депортованих зі Сполучених Штатів злочинців, які прибувають із будь-якої точки світу. У тому числі йдеться і про американських громадян, пише Bloomberg.

"(Президент Найіб Букеле — ред.) на знак надзвичайної дружби до нашої країни, знаючи про проблеми, з якими ми стикаємося в США, погодився на найбезпрецедентнішу і найнезвичайнішу міграційну угоду у світі. Більш детальна інформація буде надана пізніше", — сказав Рубіо. .

Зазначається, що Трамп домагається угод з країнами Латинської Америки щодо прийому людей, висланих зі Штатів у рамках кампанії нової адміністрації Білого дому щодо депортації.

Європа може стати наступною

The New York Times пише, що загрози Трампа ввести мита на товари, що імпортуються з Європейського союзу, є частиною стратегії щодо застосування найсуворіших санкцій щодо найближчих союзників Сполучених Штатів.

Трамп останніми днями неодноразово заявляв, що запровадить карне мито щодо 27 країн-членів Європейського союзу.

Зазначимо, що за останні два тижні з Білого дому вийшла запаморочлива кількість указів та політичних змін, пов’язаних із міжнародною торгівлею, допомогою та угодами. Наприклад, 1 лютого Трамп наказав запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% мита на товари з Китаю, починаючи з вівторка. Економісти вважають, що цим США може спровокувати торгівельну війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що використовуватиме мита для підвищення доходів, скорочення торгівельного дефіциту Америки та повернення промисловості до країни. Він обіцяв стягувати від 10 до 20% з усіх товарів, що імпортуються, а також встановити мита до 60% для Китаю. Після перемоги на виборах у листопаді він також пригрозив запровадити 25-відсотковий податок на товари з Канади та Мексики – двох найбільших торгових партнерів США.